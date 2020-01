Veröffentlicht am 28. Januar 2020 von wwa

GEBHARDSHAIN – Erfolgreiche Teilnahme am dritten Werdorfer Weihnachtsturnier – Nach Abschluss der Turniersaison machten sich die vier DJK´ler auf die Reise zum Weihnachtsturnier des ausrichteten TV 1909 Werdorf nach Aßlar auf, um das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Mit von der Partie war als „Routinier“ Stephanie Becker. Erstmalig nahmen unsere Nachwuchsspieler Joshua Trapp und Joshua Heinzmann am Turnier teil. Als Premiere war unsere Jugendspielerin Anna Hoß ebenfalls als jüngste mit 14 Jahren mit an Bord.

Im gemischten Doppel spielten traten Joshua Trapp gemeinsam mit Stephanie Becker in der B-Klasse an. Nach dem klar in zwei Sätzen verlorenen ersten Gruppenspiel konnten die beiden folgenden Spiele gewonnen werden und zog als Gruppenzweiter ins Viertelfinale ein. Nach einem harten Kampf und langen Ballwechseln konnten die beiden das Spiel ebenfalls für sich entscheiden. Im anschließenden Halbfinale unterlag man jedoch dem späteren Turniersieger in zwei Sätzen und auch das Spiel um Platz drei konnte im dritten Satz leider nicht gewonnen werden, sodass am Ende ein guter vierter Platz erreicht werden konnte. Anna Hoß konnte sich sogar mit Ihrem Spielpartner Joshua Heinzmann in der C-Klasse den dritten Platz in der Hobbyklasse sichern. Nach ebenfalls teils spannenden Gruppenspielen und einem klaren Sieg im Viertelfinale konnten die beiden ebenfalls ins Halbfinale einziehen. Dort unterlagen die beiden gegen die späteren Turniersieger jedoch in zwei Sätzen. Im abschließenden Spiel um Platz drei zeigten die beiden wieder ihren Stärken und setzen sich gegen die Konkurrenz durch.

Die im Anschluss anstehenden Doppelpartien waren keinesfalls schwächer. Die Jungs zeigten starke Gruppenspiele mit teilweise spektakulären Ballwechseln, schieden jedoch nach drei Spielen unglücklich nach der Gruppenphase aus.

Anna Hoß und Stephanie Becker konnten sich in der B-Klasse hingegen mit zwei Siegen in drei Spielen den Einzug ins Viertelfinale sichern. Im zwischenzeitlich zehnten Spiel der beiden am Tag konnte man den ersten Satz gegen die starke Konkurrenz gewinnen musste sich aber letztendlich dann doch in drei Sätzen geschlagen geben.

Nach gut acht Stunden Badminton-Pur gingen die vier mit erhobenem Haupt vom Feld. Aufgrund der teils engen Spiele und des Turniers im anderen Landesverband, wo viele unbekannte Gesichter und Gegner gewartet haben, konnte einiges an Turniererfahrung gesammelt werden, damit der Rückrundenstart zur RMM kommen kann. Für alle vier stand nach Ende des Turniers fest, dass die Teilnahme für nächstes Jahr wieder gesichert ist! (Vereinsbericht) (naol) Foto: DJK Gebhardshain/Steinebach