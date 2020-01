Veröffentlicht am 28. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einbruch in eine Möbelwerkstatt in Altenkirchen – Unbekannte Täter öffneten mit Hebelwerkzeugen in der Zeit von Montag bis Dienstag, 27. bis 28. Januar 2020, zwischen 20.00 und 07.00 Uhr, ein Fenster einer Möbelwerkstatt in Altenkirchen. Sie öffneten ein paar Schränke und Schubladen, wurden vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage gestört. Es wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe am Fenster dürfte, so die Polizei, bei circa 500 Euro liegen. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei