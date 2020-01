Veröffentlicht am 28. Januar 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Jahreshauptversammlung der St. Hubertus Schützenjugend Birken-Honigsessen – Am Samstag, 25. Januar 2020, fand die alljährliche Jahreshauptversammlung der Birkener Schützenjugend im Schützenhaus „Auf dem Uhlenberg“ statt. Nachdem die Jungschützenmeister Simon Wunderlich und Peter Görgen das Jahr 2019 Revue passieren ließen und in diesem Zuge von zahlreichen Ausflügen und Aktivitäten von Schützenfesten über Diözesan- und Bundesjungschützentag bis hin zu Kletterwald und Erlebnisschwimmbad berichteten, war es an der Zeit, die anstehenden Neuwahlen zu bestreiten.

Neu in den Jugendvorstand gewählt wurden Finja Krämer als zweite Kassiererin und Fabian Simon als dritter Fahnenoffizier. Die ehemalige zweite Kassiererin Celia Thornton rückte auf den Posten der ersten Kassiererin, Lars Lauer übernahm den Posten des ersten Fahnenoffiziers und Nils Asbach den des zweiten Fahnenoffiziers.

Im Jahr 2020 sind bereits jetzt zahlreiche Aktivitäten für die Schützenjugend geplant. Da sich die Mitgliedszahlen sehr positiv entwickelten, freuten sich Wunderlich und Görgen darüber, stets eine rege Beteiligung an den Trainingstagen beobachten zu können und blicken optimistisch auf das Jahr 2020, in welchem wieder zahlreiche Jugendliche an Bezirks- und Rundenwettkämpfen teilnehmen wollen.

Die Schützenjugend freut sich über jeden weiteren Besucher im Alter von fünf bis 21 Jahren. Trainiert wird dienstags und donnerstags im Schützenhaus „Auf dem Uhlenberg“ in Birken-Honigsessen, jeweils ab 18:00 Uhr. Auch zu den Ausflügen der Jugend ist jedermann herzlich willkommen. (mari)