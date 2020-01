Veröffentlicht am 28. Januar 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren in Betzdorf – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, 27. Januar 2020, in Betzdorf entstand circa 3.500 Euro Sachschaden. Ein 54jähriger Mann befuhr in der Absicht mit seinem Pkw zu wenden in der Stefan-Schuster-Straße rückwärts. Beim Einbiegen in die Elisabethstraße kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 66jährigen Frau, die die Elisabethstraße in Richtung Stefan-Schuster-Straße befuhr. Quelle: Polizei