Veröffentlicht am 27. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das KiWi Kindertheater zeigt „Pettersson und Findus – Kleiner Quälgeist, große Freundschaft“ in Altenkirchen am Sonntag, 02. Februar 2020 in der Stadthalle. Beginn ist um 15:00 Uhr. Die Karten werden ausschließlich an der Tageskasse verkauft. Bei der Veranstaltung ist freie Sitzplatzwahl. Die Tageskasse und der Einlass öffnen circa 45 Minuten vor Beginn. Das KiWi Kindertheater, ist ein Familienbetrieb. Zurückzuführen ist die Theatertradition in der Familie bis 1832. Neben klassischen Märchen spielen wir moderne Stücke wie aktuell „Pettersson und Findus“. Theater ist für sie nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Es steckt viel Herzblut in allem was sie machen. Die Kulissen sind von Hand gemalt, Requisiten und Kostüme wurden liebevoll und kindgerecht ausgewählt. Das Kindertheater möchte nicht nur den kleinen, sondern auch den großen Zuschauern ein Lächeln auf das Gesicht zaubern und gestaltet die Vorstellungen dementsprechend.

„Der alte, freundliche und etwas schrullige Pettersson lebt alleine auf seinem kleinen Bauernhof mitten in der schwedischen Natur. Seine Hühner und der Hahn halten ihn auf Trab, ein wenig einsam ist er dennoch. Eines Tages schenkt ihm seine Nachbarin Beda Andersson einen Kater, damit er nicht mehr so alleine ist. Als Findus, sein Kater, plötzlich anfängt zu sprechen, sind die Freude und das Chaos perfekt. Er feiert mehrmals im Jahr Geburtstag, ärgert die Hühner, kämpft mit einem Stier und wie man mit einem Feuerwerk einen Fuchs verjagt, weiß er auch. Der getigerte Vierbeiner mit seiner kleinen grünen Hose ist quirlig, ungeduldig und immer zu einem Streich aufgelegt – sehr zur Freude des Publikums. Das KiWi Kindertheater lädt zu einem wunderschönen und spannenden Theatererlebnis mit Pettersson und Findus nach den Kinderbüchern des schwedischen Autoren Sven Nordqvist.“

Das Stück ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Die Spieldauer beträgt 80 Minuten (inkl. Pause). Der Eintritt kostet für Kinder 14 Euro, für Erwachsene 16 Euro. Fotos: KiWi Kindertheater