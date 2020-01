Veröffentlicht am 27. Januar 2020 von wwa

WINDECK-SCHLADERN – Stars of Rock gastiert am Freitag, 31. Januar 2020 in Windeck-Schladern, Kabelmetal, Schönecker Weg 5. – The Ultimate Tribute Show THE STARS OF ROCK bringen die vier erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten gemeinsam auf eine Bühne. THE BEST OF Bon Jovi, Led Zeppelin, Pink Floyd und Queen zusammen in einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis. Ein Rockfestival der Superlative! Mit über 1 Milliarde verkaufter Alben haben sich diese Rockgiganten weltweit in den Herzen der Rockfans verewigt.

Rockmusik ist ein Lebensgefühl, sie weckt Erinnerungen und Emotionen. Denken Sie nur daran, wie Pink Floyd 1990 in Berlin in einer gigantischen Open Air-Produktion von „The Wall“ die Mauer noch einmal fallen ließ oder Songs wie „Livin´ On A Prayer“ und „You Give Love A Bad Name“ Bon Jovi den Weg ebneten, zu einer der erfolgreichsten Bands zu werden, die jemals einen Verstärker zum Glühen gebracht hat. Led Zeppelin schuf mit „Stairway to Heaven“ eine Rockhymne für die Ewigkeit. Live Aid 1985: Queen eröffnen ihr legendäres Konzert im ausverkauften Wembley-Stadion vor einem Milliarden-Publikum an TV- und Radiogeräten mit „Bohemian Rhapsody“, dem wahrscheinlich größten Rockhit aller Zeiten.

Die Band hinter THE STARS OF ROCK besteht aus den fünf Ausnahmemusikern Hagen Grohe (Gesang), Daniel Hinte (Gitarre), Tobias Schmitz (Keyboards), Rainer Peters (Bass) und Ralph Winter (Drums) und setzt der unsterblichen Musik dieser Rock-Heroes ein Denkmal mit authentischem Sound und einer gewaltigen Lichtshow, inszeniert vom preisgekrönten Licht- und Bühnendesigner Bertil Mark (Rammstein, Die Ärzte, uvm.).

THE STARS OF ROCK beginnt um 20.00 Uhr. Tickets ab 21,00 Euro. Vorverkauf: www.proticket.de I Hotline: 0231 917 22 90, www.kabelmetal.de, www.koelnticket.de I Hotline: 0221 28 01 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.