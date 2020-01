Veröffentlicht am 27. Januar 2020 von wwa

BETZDORF – SG 06 Betzdorf Vorstand muss neu gewählt werden – Formfehler macht erneute Wahl notwendig – Die SG 06 Betzdorf lädt zu einer erneuten Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 12. Februar 2020, um 19:30 Uhr ins Clubheim der SG 06 im Stadion auf dem Bühl ein. Hintergrund der neuerlichen Versammlung ist ein Formfehler während der Versammlung am 08. Januar 2020. Damals war man davon ausgegangen, dass eine Blockwahl bei einstimmiger Zustimmung der Mitglieder zulässig sei und hatte den neuen Vorstand – ebenfalls ohne Gegenstimme – per Liste gewählt. Dies wurde vom Registergericht Montabaur moniert. In der nun anberaumten Versammlung sollen die Vorstandsmitglieder deshalb einzeln gewählt werden. Entsprechend gilt die gleiche Tagesordnung, wie bei der Versammlung vom 08. Januar 2020:

Begrüßung

Wahl des Vorstands

Sonstiges

Der Verein bedauert seinen Verfahrensfehler und bittet die Mitglieder, an der erneuten Mitgliederversammlung am 12. Februar 2020 um 19:30 Uhr im Clubheim der SG 06 auf dem Bühl teilzunehmen.