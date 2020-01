Veröffentlicht am 27. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN-BERLIN – Hospizkoordinatorinnen besuchen Fortbildung des DHPV in Berlin – Im Januar nahmen Erika Gierich und Angela Plange, Koordinatorinnen des Hospizverein Altenkirchen, in Berlin an einer Fortbildung des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes teil. Im Rahmen der Fortbildung stellte Benno Bolze, Geschäftsführer des DHPV, die bestehenden Regelungen zur Förderung der ambulanten Hospizarbeit ausführlich dar und nahm sich Zeit auf die Fragen der Teilnehmer/innen einzugehen. Außerdem bot die Veranstaltung die Möglichkeit, sich über die damit vorhandenen Herausforderungen auszutauschen und Hintergründe zu erfahren. Im Anschluss blieb noch Zeit, einen Abstecher zum Brandenburger Tor und dem Deutschen Bundestag zu machen. Nach einem langen Tag konnten die Hospizkoordinatorinnen mit vielen wertvollen Informationen und Eindrücken den Weg nach Hause antreten. Foto. HPV-AK-FB-Berlin