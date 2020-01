Veröffentlicht am 27. Januar 2020 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Jugendliche diskutieren über Klimaschutz – Erste Klimakonferenz des Jugendbeirats war ein voller Erfolg – Auch in Neuwied beschäftigt das Thema Klimawandel die jüngere Generation. Das wurde bei der ersten Neuwieder Klimakonferenz deutlich, zu der der Jugendbeirat der Stadt Neuwied eingeladen hatte.

Dr. Frank Hergert, Professor an der Universität Koblenz-Landau, eröffnete die Veranstaltung mit grundlegenden Informationen. Hergert, Gründer der Koblenzer Ortsgruppe von „Scientists for Future“, setzt sich seit Längerem intensiv mit dem Klimawandel auseinander. Anhand einer anschaulichen Präsentation lieferte er in seinem Vortrag „Endliche Ressourcen – Exponentielles Wachstum?“ eine Fülle von Fakten und Beispielen. Die rund 40 sehr interessierten jungen Besucher stellten dem Experten hierzu zahlreiche Fragen, die deutlich werden ließen, wie stark sich die Neuwieder Jugend in ihrer Freizeit mit der aktuellen Klimathematik beschäftigt.

In einer weiteren Rede klärte die Jugendbeiratsvorsitzende Sonja Kowallek über kommunale Möglichkeiten des Klimaschutzes auf und erläuterte den Zweck der Klimakonferenz: Den Einfluss des Jugendbeirats auf kommunaler Ebene nutzen, um die Ideen der Jugendlichen für Neuwied in die politische Diskussion einzubringen. Während der anschließenden Mittagspause tauchten die Gäste bei einem regionalen und veganen Mittagessen von „Babo’s Suppen und mehr“ ins Gespräch über Klimaschutz ein.

Anschließend beschäftigten sich die Jugendlichen in vier offenen Arbeitsgruppen mit den selbst gewählten Themen „Klimaschonende Verkehrsentwicklung“, „Vermeidung von Plastikmüll“, „Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit in Bezug auf Klimaschutz“ und „Grünflächen in Neuwied“. Zum Schluss wurden die Ergebnisse der Debatten aller Arbeitsgruppen präsentiert und im Plenum nochmals diskutiert und ergänzt.

Bei der Klimakonferenz kam eine große Fülle konkreter Ideen und Vorschläge zusammen, die der Jugendbeirat nun auswerten und in den neuen städtischen Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität einbringen will. Darin ist er mit zwei beratenden Mitgliedern vertreten. Die Jugendbeiratsmitglieder waren mit der erfolgreich verlaufenden Konferenz sehr zufrieden und freuten sich über das positive Feedback der engagierten jungen Gäste sowie über den Besuch einiger Kommunalpolitiker, die die erste Neuwieder Klimakonferenz interessiert verfolgten.

Alle Jugendlichen, die Interesse haben, in einer offenen Arbeitsgruppe weiter über Klimaschutz in Neuwied zu diskutieren, können über Instagram, Facebook oder per E-Mail an jugendbeirat-neuwied@gmx.de Kontakt mit dem Jugendbeirat aufnehmen oder sich auf den sozialen Netzwerken über die nächsten Termine informieren.

Foto: Die Jugendlichen folgten interessiert den Aasführungen des Wissenschaftlers Dr. Frank Hergert.