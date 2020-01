Veröffentlicht am 27. Januar 2020 von wwa

MAINZ – MdL Michael Wäschenbach und MdL Jessica Weller werben für die Teilnahme am Schüler- und Jugendwettbewerb: Mitgedacht – mitgemacht: Einladung zum Schüler- und Jugendwettbewerb – Die heimischen Abgeordneten Michael Wäschenbach und Jessica Weller werben für die Teilnahme am Schüler- und Jugendwettbewerb 2020, der gemeinsam vom Landtag Rheinland-Pfalz und der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz durchgeführt wird.

Drei Themenblöcke stehen den Jugendlichen zur Auswahl:

2020 + 20 – Unsere Welt in zwanzig Jahren 30 Jahre Deutsche Einheit – Perspektiven für uns und Europa Klimawandel und Alltagsverhalten

Die Wettbewerbsbeiträge, die als Klassenarbeiten, als Gruppenarbeiten oder als Einzelarbeiten in vielfältiger Form (z.B. Wandzeitungen, Textbeiträge, Ton- Video- oder Computerpräsentationen, Bilder und Collagen) gefertigt werden und durch völlig unterschiedliche Arbeitsmethoden erarbeitet werden können, werden durch eine Jury bewertet. Mitmachen können auch Jugendorganisationen und Jugendtreffs. Die besten Arbeiten werden am 9. Juni in Mainz durch interessante Preise prämiert.

Einsendeschluss bei der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz in Mainz ist der 31. März 2020. Wir würden uns freuen, wenn sich viele Jugendliche an dem Wettbewerb 2020 aus unseren Wahlkreisen beteiligen würden.

Informationsmaterialien sind in den CDU-Bürgerbüros in der Wilhelmstraße 5 in Betzdorf und der Mittelstraße 9 in Wissen zu erhalten oder im Internet unter www.politische-bildung-rlp.de verfügbar.