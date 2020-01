Veröffentlicht am 27. Januar 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Eine Person verletzt – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, 26. Januar 2020, in Betzdorf wurde eine 42jährige Frau verletzt, der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 2.500 Euro geschätzt. Die Frau hatte mit ihrem Pkw die Industriestraße in Richtung Kölner Straße befahren. An der Einmündung zur Kölner Straße hielt sie in Höhe des Stopp-Schildes an. Eine nachfolgende 19jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw auf. Quelle: Polizei