DAADEN – Verkehrsunfallflucht in Daaden – Ein 39jähriger Mann verursachte am Sonntagmorgen, 26. Januar 2020, in Daaden einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 05:15 Uhr befuhr der Unfallverursacher mit einem Pkw die Betzdorfer Straße in Richtung Emmerzhausen. In Höhe Hausnummer 165 kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Obwohl sein Pkw erheblich beschädigt war, setzte er seine Fahrt fort. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile vom Unfallverursacher sichergestellt werden. Erst am Nachmittag gab sich der Unfallverursacher der Geschädigten zu erkennen und meldete sich anschließend bei der Polizei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei