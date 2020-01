Veröffentlicht am 27. Januar 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der L 278 – Am Samstagabend, 25. Januar 2020, gegen 21:09 Uhr, befuhr eine 22jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Chevrolet die L 278 aus Richtung Volperhausen kommend in Richtung Wissen. In Höhe Wisserhof verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw drehte sich auf der Fahrbahn und prallte anschließend rechtsseitig gegen die Schutzplanke. Die Frau blieb unverletzt, am Pkw und der Schutzplanke entstand Sachschaden. Quelle: Polizei