ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller widmet sich dem Brandschutz – Im November 2019 ging ein Ruf nach Unterstützung durch die Region. Wie bereits berichtet wurde, steht das Soziokulturelle Zentrum Haus Felsenkeller vor der großen Herausforderung die aktuell geltenden Bestimmungen zum Brandschutz zu erfüllen. Seit Langem ist das Team mit den Vorgaben der Behörden befasst, Pläne für den Umbau sind erstellt und genehmigt. Erste Arbeiten wurden bereits durchgeführt.

Ein nicht kleines Problem ist natürlich die Finanzierung. Wie kann ein gemeinnütziger Verein das zu erwartende Bauvolumen von über 120.000 Euro stemmen? Der Aufruf nach Unterstützung im Herbst hat nun Teilerfolge erbracht: Viele UnterstützerInnen aus dem Kreis des WIBeN, dem Kreis der Fördermitglieder und auch darüber hinaus wurden gefunden.

Das gesamte Team im Haus Felsenkeller hat sich in diesen Bemühungen stark engagiert und alle Hebel in Bewegung gesetzt, die Finanzierung sicherzustellen. Dieser Einsatz zahlte sich aus. Ein Teil des Finanzbedarfes kann durch Kredite, eine Leihgemeinschaft und Darlehen von einigen Privatpersonen und natürlich nicht zuletzt durch Spenden gedeckt werden. Mittlerweile ist eine Beteiligung durch die Stadt, wie auch die Verbandsgemeinde Altenkirchen im Gespräch.

Das Bauvorhaben hat bereits begonnen. Da viele kleine Schritte nötig sind. So wird sich die Bauzeit noch über das Jahr 2020 hinziehen, bis ein endgültiger Abschluss gefeiert werden kann. Da über diese Zeit und an unterschiedlichen Stellen möglicherweise „Überraschungen“ passieren können und ein kleiner Teil der Kosten noch nicht ganz abgedeckt ist, sind Beteiligungen durch Spenden oder in Form eines direkten Darlehens immer noch möglich und gefragt. Bei Interesse ist Kontakt mit dem Team im Felsenkeller aufzunehmen. Kontakt per Telefon: 02681 986412 / E-Mail: bildungsbuero@haus-felsenkeller.de oder unter www.haus-felsenkeller.de.