Veröffentlicht am 27. Januar 2020 von wwa

WISSEN – Fahren ohne Versicherungsschutz in Forst – Aufgrund eines Hinweises kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen einen weißen Ford Transit in der Oststraße in Forst. Dessen Kennzeichen waren entstempelt; die amtlichen Siegel der Zulassungsstelle fehlten. Während der Überprüfung des Fahrzeugs und des 28jährigen Fahrzeugführers bestätigte sich der Verdacht: Das Fahrzeug war nicht zugelassen und ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Die Weiterfahrt wurde beendet und ein Strafverfahren wegen Führen eines Fahrzeuges ohne Versicherungsschutz eingeleitet. Quelle: Polizei