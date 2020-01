Veröffentlicht am 27. Januar 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen – Am Freitagmorgen, 24. Januar 2020, parkte eine 41jährige Fahrzeugführerin ihren VW-Bus gegen 07.30 Uhr in Wissen, Weststraße 10, am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 11.55 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Scherben eines Blinkerglases neben ihrem VW-Bus auf der Straße fest. Eine Nachschau ergab, dass dieses Blinkerglas nicht von ihrem Fahrzeug stammte und dass der linke Außenspiegel an ihrem VW-Bus beschädigt war. Offensichtlich hatte ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten VW-Bus beim Vorbeifahren touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder das Fahrzeug nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei