Veröffentlicht am 25. Januar 2020 von wwa

NEUWIED – Sven Lefkowitz lädt zur Sprechstunde in Segendorf ein – Am Mittwoch, 12. Februar 2020, lädt Sven Lefkowitz als Gesprächspartner nach Segendorf ein. Von 16.00 bis 17:30 Uhr steht der SPD-Landtagsabgeordnete allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern für ihre Anliegen, Anregungen und Fragen persönlich zur Verfügung. Die Sprechstunde findet in der Alten Schule Segendorf, Nodhausener Straße 146 in 56567 Neuwied, statt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit sich über E-Mail: wahlkreisbuero@sven-lefkowitz.de oder telefonisch unter 02631-873 9007 an das Wahlkreisbüro in Neuwied zu wenden.