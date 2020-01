Veröffentlicht am 24. Januar 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 23. Januar 2020, in Betzdorf entstand circa 2.300 Euro Sachschaden. Ein 72jähriger Mann beabsichtigte von der parallel zur Friedrichstraße verlaufenden Parkplatzstraße in Höhe S-Forum auf die Friedrichstraße einzufahren. Als er auf die linke von zwei Fahrspuren in Richtung Kirchen wechselte, übersah er den Pkw einer 20jährigen Frau, die ebenfalls in Richtung Kirchen fuhr. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Pkw und es entstand Sachschaden. Quelle: Polizei