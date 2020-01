Veröffentlicht am 24. Januar 2020 von wwa

STEINEBACH – Kaminbrände halten Steinebacher Feuerwehr auf Trab – Am späten Donnerstagabend, 23. Januar, gegen 22:50 Uhr, wurde der Löschzug Steinebach zu einem Kaminbrand in unmittelbarer Nachbarschaft des Feuerwehrgerätehauses alarmiert. Vor Ort stellte sich nach umfangreicher Erkundung heraus, dass der Kamin zwar gebrannt hatte, aber hiervon keine weitere Gefahr mehr ausgehen würde. So konnte die Einsatzstelle nach rund einer Stunde an den zuständigen Schornsteinfegermeister übergeben werden.

Keine 24 Stunden später, am Freitagvormittag, 24. Januar, gegen 9:35 Uhr, wurden die Steinebacher Feuerwehrleute erneut zu einem Kaminbrand alarmiert. Ebenfalls in Sichtweite zum Feuerwehrgerätehaus brannte dieses Mal ein Schornstein so massiv, dass zwei Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt werden mussten, um den brennenden Glanzruß zu lösen und nach draußen zu bringen. Hierfür wurde zusätzlich die Drehleiter der Feuerwehr Betzdorf hinzugezogen.

Parallel dazu wurde, wie bei solchen Einsätzen üblich, der Schornstein ständig in jedem anliegenden Raum mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude zu verhindern.

Der Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet. Wie bei Einsätzen zu dieser Tageszeit üblich, rückte hierfür ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Rosenheim zur Unterstützung aus. Weiterhin waren zu beiden Einsätzen der Bezirksschornsteinfegermeister, ein Rettungswagen des DRK Ortsvereins sowie der Regelrettungsdienst ausgerückt. (mei) Fotos: Feuerwehr Steinebach