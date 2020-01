Veröffentlicht am 24. Januar 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall mit tödlich verletzten Rollerfahrer – vorläufiges Obduktionsergebnis – Am Sonntag, 19. Januar 2020, gegen 19:20 Uhr, starb ein 55jähriger Rollerfahrer im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall in Kirchen-Wehbach. Nach dem vorliegenden vorläufigen Obduktionsergebnis ist davon auszugehen, dass der 55jährige während der Fahrt verstarb und dann mit dem Roller zu Fall kam. Der Tod des 55jährigen dürfte nicht die Folge, so die Polizei, sondern die Ursache für den Verkehrsunfall sein. Quelle: Polizei