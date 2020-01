Veröffentlicht am 24. Januar 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der Bahnhofstrasse, die B 62, in Wissen – Am Donnerstagabend, 23. Januar 2020, gegen 18:52 Uhr, befuhr ein 80jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW X3 die Bahnhofstraße (Bahnparallele) aus Richtung Roth-Nisterbrück kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der durch Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung Bahnhofstraße/Im Buschkamp hatte er die Absicht nach rechts in die Straße Im Buschkamp abzubiegen. Hier ist unter Umgehung der Ampelschaltung eine spezielle (untergeordnete) Abbiegespur angelegt, an deren Ende das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ den übrig kreuzenden Verkehr bevorrechtigt. Ein 67jähriger Fahrzeugführer eines Ciroèn C4 überquerte die vorgenannte Kreuzung während ihrer Grünphase aus Richtung Marktstraße kommend geradeaus in die Straße Im Buschkamp. Der 80jährige beachtete am Ende der Abbiegespur nicht die Vorfahrt des für ihn von links kommenden bevorrechtigten 67jährigen Ciroèn-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand insgesamt circa 13.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei