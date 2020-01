SELBACH – Verkehrsunfall bei Überholvorgang auf der K 130 bei Selbach

Veröffentlicht am 24. Januar 2020 von wwa

SELBACH – Verkehrsunfall auf der K 130 bei Selbach – Am Donnerstagmorgen, 23. Januar 2020, gegen 05:44 Uhr, befuhren ein 50jähriger Fahrzeugführer mit seinem Hyundai und nachfolgend ein 27jähriger Fahrzeugführer eines Ford Fiesta die K 130 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Selbach. Der 27jährige überholte mit seinem Pkw das vorausfahrende Fahrzeug. Auf der engen Straße hielt er nicht genügend seitlichen Abstand und berührte den Pkw des 50jährigen. An beiden Pkws entstand Sachschaden. Die Fahrzeuge waren durch Reifenschäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei