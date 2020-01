Veröffentlicht am 24. Januar 2020 von wwa

ASBACH – Polizei sucht Zeugen nach gefährlichen Körperverletzungsdelikt – Am frühen Mittwochabend, 22. Januar, gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem gefährlichen Körperverletzungsdelikt auf dem Gehweg am Kreisel der Hauptstraße / Honnefer Straße in Asbach. Nach einem Verkehrsdelikt im Kreiselbereich stellten die Kontrahenten ihren PKW auf angrenzende Parkplätze ab und gingen anschließend auf dem Gehweg aufeinander los. Der 34jährige Anzeigenerstatter schilderte, dass der Beschuldigte nach einem kurzen Wortgefecht mit einem mitgebrachten Stahlseil von circa einem Meter Länge auf den Geschädigten einschlug. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Arm- und Rückenbereich. Nach einem weiteren provokanten Wortgefecht verließ der Geschädigte mit seinem silberfarbenen VW Passat die Örtlichkeit. Der Beschuldigte war in Begleitung einer zweiten männlichen Person.

Der Vorfall wurde von mehreren, nicht bekannten Passanten beobachtet. Zeugen, insbesondere die Passanten an der Tatörtlichkeit, werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei