24. Januar 2020

SESSENHAUSEN – Frau mit 1,51 Promille auf der Autobahn unterwegs – Am Donnerstagabend, 23. Januar 2020, gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei ein Pannen-Pkw gemeldet, der äußerst gefährlich im Bereich des Beschleunigungsstreifens des Parkplatzes Landsberg a. d. Warthe, Gemarkung Sessenhausen, in Richtung BAB 3 Köln stehe. Die eingesetzte Streife konnte rasch den Grund des Liegenbleibens feststellen, wonach der Tank des Pkw komplett leer gefahren war. Hinzu kam, dass die Fahrzeugführerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille Atemalkoholkonzentration. So kam es zur Fertigung der entsprechenden Strafanzeige, der Entnahme einer Blutprobe, sowie der Sicherstellung des Führerscheines. Quelle: Polizei