Veröffentlicht am 23. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Christliche Lieder im Rahmen der Allianzgebetswoche im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Schon seit mittlerweile 50 Jahren findet – immer im Januar – die einwöchige Allianzgebetswoche statt. Damit soll die Verbundenheit von christlichen Gemeinden weltweit gestärkt und gefördert werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des DRK Seniorenzentrums freuen sich darauf, weil ihnen in dieser Zeit eine Andacht mit musikalischem Rahmen angeboten wird. Unter der Mitwirkung von Renate Pitsch fand dieser Nachmittag im Café Mocca statt. Christliche Lieder, instrumental begleitet mit Gitarre und Klavier, wurden sowohl vorgetragen als auch gemeinsam gesungen. Da die diesjährige Gebetswoche unter dem Leitspruch „Wo gehöre ich hin?“ steht, war in der Andacht auch das Miteinander der Generationen angesprochen worden. Schließlich gehören wir doch alle in unseren Leben eine Zeit zur jungen, dann zur mittleren und schließlich zur älteren Generation. Nach der Veranstaltung, die den Bewohnern sehr gut gefallen hat, ließ es sich Einrichtungsleiter Andreas Artelt nicht nehmen die Damengruppe zu Kaffee und von ihm persönlich gebackenen Waffeln einzuladen. Ein vergnüglicher Abschluss, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an die Mitwirkenden. (anar) Foto: DRK Seniorenzentrum Altenkirchen