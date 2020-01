Veröffentlicht am 23. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neujahrsessen des Hospizverein Altenkirchen – Viele ehrenamtliche Mitarbeiter/innen folgten Mitte Januar der Einladung des Hospizverein Altenkirchen, gemeinsam einen gemütlichen Abend bei gutem Essen im Hotel-Restaurant „Im Heisterholz“ in Hemmelzen zu verbringen. In schönem Ambiente verbrachte man angenehme Stunden mit guten Gesprächen und konnte sich rege austauschen und besser kennenlernen.

Dr. Holger Ließfeld, Vorstandsvorsitzender des Vereins, dankte allen Anwesenden für das große Engagement und die Bereitschaft, den Verein in vielfältiger Weise zu unterstützen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen bringen etwas sehr Wertvolles ein, nämlich ihre Zeit. Ob in der Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen, dem Projekt Hospiz macht Schule oder der Mitarbeit bei Veranstaltungen zur Öffentlichkeitsarbeit. Dies ist nicht selbstverständlich und soll mit dem traditionellen Neujahrsessen besonders gewürdigt werden. Es ist Teil einer Anerkennungskultur, die der Verein neben interessanten Fortbildungsveranstaltungen, Kongressbesuchen, Gruppenabenden und Supervisionen für seine ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen pflegt.

Möchten auch Sie Teil unserer ehrenamtlichen Gemeinschaft werden und sich in der Hospizarbeit engagieren? Der nächste Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ in der Evangelischen Landjugendakademie in Altenkirchen beginnt am 29. August 2020. Bei Interesse freuen wir uns über einen Anruf im Hospizbüro unter Tel.: 02681-879658. Trauen Sie sich! Foto: HPV-AK