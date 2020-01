Veröffentlicht am 23. Januar 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – Am Mittwochvormittag, 22. Januar 2020, gegen 11:35 Uhr, befuhr ein 53jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw MAN 7,5 to. geschlossener Kasten die Hintergasse und touchierte beim Befahren der engen Straße zunächst eine Straßenlaterne und später eine Hausecke mit dem Kastenaufbau seines Lkw. Insgesamt entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei