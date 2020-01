Veröffentlicht am 23. Januar 2020 von wwa

HORHAUSEN – Einkaufs- und Freizeitbegleiter mit Veranstaltungskalender 2020 für die Region Horhausen vorgestellt – Eine Fülle an Einkaufs-, Genuss- und Freizeitmöglichkeiten bietet der Raum Horhausen auch im neuen Jahr. Es locken wieder zahlreiche Erlebnisse, Feste und Anlässe. Die neue 40-seitige Gratis-Broschüre mit dem Titel: „Veranstaltungen, Freizeit- und Einkaufstipps für die Region Horhausen 2020“ liegt nun in den Geschäften und Banken aus. Das ansprechende Heft mit vielen bunten Bildern gibt einen Überblick über die Gemeinden und führt auch zu Festen, Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten, wie das Grenzbachtal. „So können Einheimische, Tagesausflügler und Urlauber sich noch besser orientieren“, erklärte der Horhausener Ortsbürgermeister, Thomas Schmidt, bei der Präsentation des neuen Veranstaltungskalenders. Die Ortsgemeinde Horhausen ist Herausgeber des interessanten Heftes. Rund 150 Veranstaltungen und Termine (teilweise mehrere Tage) von Vereinen, Kirchengemeinden, Schulen, Ortsgemeinden oder Gruppen sind in der kleinen Broschüre zu finden. Aufgrund des ausgerufenen Bergbaujahres wurde die Titelseite ganz in der Farbe anthrazit gehalten. Marcus Becker (Kommunikations- und Kreativwerkstatt, Horhausen), verantwortlich für Entwurf und Gestaltung, übergab jetzt der Gemeinde 3000 Exemplare der Broschüre.

Zu den kulturellen Highlights, nicht nur für Irland-Fans, gehören zweifelsfrei die St. Patrick’s Days Horhausen am 20. und 21. März sowie die Veranstaltungen der Kultur AG. Die Losaktion „Frühlingsglück“ der Standortinitiative „Marktplatz“ findet wieder vom 1. bis 30. April statt. Am Ostersonntag (21. April) sind die Ostereier-Weitwerfer in Horhausen am Feuerwehrhaus wieder gefragt und der Wonnemonat Mai steht wieder ganz im Zeichen des bereits 40. Westerwälder Blumenmarktes (Samstag, 9. Mai).

Auch auf der Webseite der Ortsgemeinde Horhausen (www.horhausen.de) ist der Veranstaltungskalender zu finden.

Fotounterzeilen: Sie freuen sich über den neuen Veranstaltungskalender für den Raum Horhausen. Von links: Rolf Schmidt-Markoski (Vorsitzender Heimat- u. Verkehrsverein), Rita Dominack-Rumpf (Vorsitzende Marktplatz), Marcus Becker (Kommunikations- und Kreativwerkstatt), Ortsbürgermeister Thomas Schmidt und Claudius Leicher (Veranstalter). Foto: Privat