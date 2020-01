Veröffentlicht am 22. Januar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – So gelingt der Einstieg in die Welt der Digitalisierung! – Kostenfreier Workshop zum Thema „Vom Sensor zur Visualisierung“ – Als Partner des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Siegen veranstaltet die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen am 12. Februar einen gemeinsamen Digitalisierungs-Workshop zum Thema „Vom Sensor zur Visualisierung“ in Altenkirchen. Teilnehmer werden für das Thema Datenvisualisierung sensibilisiert und erhalten Anregungen für das eigene Unternehmen.

Im Zuge der Digitalisierung kommunizieren Maschinen zunehmend untereinander oder stellen Nutzern Informationen zur Verfügung – diese Entwicklung wird unter dem Begriff Internet of Things (IoT) gefasst. An einem praktischen Beispiel soll aufgezeigt werden, wie analoge Maschinen digital so umgerüstet werden können, dass sie Mehrwerte für Unternehmen und Nutzer bieten. Durch mehr Transparenz lassen sich beispielsweise auch effiziente Nutzungsmöglichkeiten ableiten, um auch alte Maschinen nachhaltiger einzusetzen. Der Software kommt dabei eine entscheidende Rolle zu, da sie letztlich die Informationen für die Nutzungsentscheidungen bereitstellt.

Die Referenten Dr. Martin Stein und Nico Castelli vom Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen erarbeiten mit den Teilnehmern die Vorteile der Datenvisualisierung und bieten einen Einblick in verschiedene Softwarelösungen und Potenziale der Digitalisierung.

Der Digitalisierungs-Workshop findet am 12. Februar ab 16 Uhr in Altenkirchen statt und ist ein weiterer Baustein im Mittelstand 4.0-Projekt der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, um die Unternehmen bei den ersten Schritten rund um die Digitalisierung zu unterstützen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen werden bis zum 7. Februar erbeten. Kontakt: Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, Jennifer Kothe, Tel.: 02681-813906, E-Mail: jennifer.kothe@kreis-ak.de möglich.

Foto: Thema „Vom Sensor zur Visualisierung“ in Altenkirchen heißt es am 12. Februar bei der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. Foto: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Siegen