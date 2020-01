Veröffentlicht am 22. Januar 2020 von wwa

SCHEUERFELD – Diebstahl von Kennzeichen in Scheuerfeld – Von einem weißen Fiat Panda wurden am Dienstag, 21. Januar 2020, beide Kennzeichenschilder entwendet. Der Pkw war im Zeitraum von 18:00 bis 18:45 Uhr in der Kirchstraße, in Höhe der Kirche geparkt. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden. Quelle: Polizei