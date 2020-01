Veröffentlicht am 22. Januar 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall auf der L 288 – Polizei sucht Zeugen – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 21. Januar 2020, auf der L 288 zwischen Betzdorf und Steineroth entstand circa 8.000 Euro Sachschaden. Der Unfallhergang ist unklar, da die Unfallbeteiligten den Ablauf unterschiedlich schildern und sich gegenseitig beschuldigen. Zur Aufklärung werden neutrale Zeugen gesucht. Ein 62jähriger Mann und ein 52jähriger Mann hatten mit ihren Pkws die zweispurige Strecke in Richtung Steineroth befahren. In Höhe des Umspannwerkes kam es zur seitlichen Kollision der Pkw. Der 62jährige gab an, auf der Überholspur gefahren zu sein und von dem 52jährigen auf der Gegenfahrspur überholt worden zu sein. Der 52jährige gab an, dass er eine Reihe von Fahrzeugen auf der linken Fahrspur überholt habe, als der 62jährige von dem rechten Fahrstreifen kommend plötzlich ausgeschert sei. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden. Quelle: Polizei