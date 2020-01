Veröffentlicht am 22. Januar 2020 von wwa

KIRCHEN – Auffahrunfall auf geparkten Wagen in Kirchen – 10.000 Euro Sachschaden – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 21. Januar 2020, in Kirchen-Wehbach entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Eine 38jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw die Koblenz-Olper-Str. in Richtung Kirchen. In Höhe Hausnummer 49 kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Quelle: Polizei