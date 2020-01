Veröffentlicht am 22. Januar 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht von Parkplatz – Am Dienstag, 21. Januar 2020, wurde an einem schwarzen VW Tiguan ein Schaden an der Stoßstange hinten rechts festgestellt. Offensichtlich wurde der Pkw von einem ein- oder ausparkenden Pkw gestreift. Der Unfallverursacher dürfte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Der Geschädigte gibt an, dass der Pkw am Montagvormittag in Herdorf auf den Parkplätzen des Aldi-Marktes und des Lidl-Marktes geparkt war. Gegen 14:00 Uhr sei der Pkw in Betzdorf auf dem Parkplatz des McDonalds abgestellt gewesen. Tatzeit und Unfallort können nicht näher eingegrenzt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden. Quelle: Polizei