Veröffentlicht am 22. Januar 2020 von wwa

SCHEUERFELD – Verkehrsunfall in Scheuerfeld – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 21. Januar 2020, in Scheuerfeld entstand circa 6.000 Euro Sachschaden. Ein 31jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Wallmenroth. In Höhe Hausnummer 16 übersah er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Trotz Ausweichmanöver kam es zu Kollision mit dem geparkten Pkw. Beide Pkw waren so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Quelle: Polizei