Veröffentlicht am 22. Januar 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der B 62 in Wissen – vier Personen verletzt – Am Dienstagnachmittag, 21. Januar 2020, gegen 15:35 Uhr, befuhr ein 21jähriger Fahrzeugführer mit seinem Seat Ibiza die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Feuerwehrhaus. Aus Richtung Feuerwehrhaus hatte sich ein Rückstau vor der Lichtzeichenanlage gebildet. Der 21jährige wollte nach links in die Wiesenstraße abbiegen. Vor ihm bog ein Fahrschulwagen nach links ab und er folgte diesem direkt. Hierbei übersah er einen 30jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Mazda3 die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Anprall wurde der Pkw des 21jährigen herumgeschleudert und stieß gegen den Opel Insignia eines 76jährigen Fahrzeugführers, der mit seinem Fahrzeug an der Einmündung der Wiesenstraße stand und nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Der Seat-Fahrer, sein 59jähriger Beifahrer sowie der Mazda-Fahrer und dessen 66jähriger Beifahrer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Deren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden, so schätzt die Polizei, von circa 13.000 Euro. Quelle: Polizei