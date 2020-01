Veröffentlicht am 21. Januar 2020 von wwa

OBERERBACH – Stimmungsvoller Prinzenfrühschoppen beim HC Erbachtal – Zahlreiche Tollitäten füllten auch dieses Jahr das Bürgerhaus am Weiher in Obererbach. Nach der allgemeinen Begrüßung durch Sitzungspräsident Dominic Pritz machten Prinzen und Prinzessinnen beim Dreigestirn des HC Erbachtal ihre Aufwartung. Prinz Achim I. (Wessler) aus Hamm, Jungfrau Guido I (Buchholz) aus Neitersen und Bauer Wolfgang I. (Weber) aus Bachenberg hießen die Tollitäten aus zehn Karnevalsvereinen willkommen. Mit einem Begrüßungsgeschenk, meistens in flüssiger Form, stellten sich die Vereine vor. Da waren dann „Die fidelen Jongen“ aus Pracht, mit Sitzungspräsident Steven Röder und Gefolge, die KG Scheuerfeld mit Prinz Tobi I., Kaan-Marienborn mit Prinz Michael I. und Prinzessin Käthe I., der KV Hövels mit Prinzessin Lena I., KG Malberg mit Katharina I., KV Herschbach mit Prinz Peter I., KG Fensdorf mit Prinz Sebastian I., KG Herdorf mit Prinz Peter IV., KV Morsbach mit Prinz Stefan I., Königreich Hilgenroth mit Königin Sabrina, Jungfrau Paddy und Bauer Pia und KG Hövels mit Prinzessin Lena I. Nach der offiziellen Begrüßung gab es für die Gäste traditionell wieder Pommes, Schnitzel und Salat.

Die nächsten Termine des HC Erbachtal: Zeltveranstaltungen am Weiher unter dem Motto:“ Alice im Eulenland“ Kinderkarneval, Sonntag 16. Februar 2020, Beginn 14:11 Uhr, Altweiberkaffee, Donnerstag, 20. Februar 2020, Beginn 15:11 Uhr, Karnevalssitzung, Freitag, 21. Februar 2020, Beginn 19:11 Uhr und Karnevalsparty, Samstag, 22. Februar 2020. Karten gibt es bei allen aktiven Mitgliedern oder bei Dominic Pritz Tel. 02681-2387. Alle HCE Veranstaltungen finden im beheizten Festzelt am Erbacher Weiher statt. (rewa) Fotos: Renate Wachow