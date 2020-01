Veröffentlicht am 21. Januar 2020 von wwa

HAMM (Sieg) – Diebstahl aus IGS Schule in Hamm – Unbekannte Täter entwenden in der Zeit vom 17. bis 20. Januar 2020, aus dem Kunstpavillon der IGS Hamm einen Beamer. Sie schlugen ein rückwärtiges Fenster des Pavillons ein und entwendeten den Beamer aus einer Halterung an der Decke. Die Schadenshöhe wird von der Polizei mit circa 1.500 Euro beziffert. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei