21. Januar 2020

WEYERBUSCH – Urmel aus dem Eis gastiert in Weyerbusch – Das Mimikry Theater zeigt auf Einladung des Kultur-/Jugendkulturbüros für Kinder ab fünf Jahren, am Sonntag, 2. Februar um 15 Uhr im Raiffeisen-Begegnungszentrum in Weyerbusch die spritzig – witzige Inszenierung „URMEL AUS DEM EIS, frei nach dem Kinderbuchklassiker von Max Kruse, gespielt auf einer Südseeinsel mitten im Meer.

Das Ei zitterte und bebte, jemand drückte von innen gegen die Schale. Plötzlich brach es auf, ein seltsam verknitterter Kopf drängte sich heraus und sagte: „Qui quä pscht gluckmimikryi tsch tsch öff!“

Kein Zweifel: ein Urmel, und sprechen kann es auch schon… Anmeldung unter Tel.: 02681 7118 wird empfohlen.