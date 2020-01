Veröffentlicht am 20. Januar 2020 von wwa

ALSDORF – Verkehrsunfall auf der L 280 – hoher Sachschaden – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag, 19. Januar 2020, in Alsdorf entstand für circa 13.000 Euro Sachschaden. Ein 58jähriger Mann war mit seinem Pkw von der Hauptstraße kommend nach rechts in Richtung Daaden auf die Landesstraße 280 eingebogen. Am Ortsausgang wurde er von dem Pkw eines 39jährigen Mannes verbotswidrig überholt. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer beschuldigten sich gegenseitig den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Quelle: Polizei