SELBACH – Verkehrsunfallflucht auf der K 130 bei Selbach – Am Samstagabend, 18 Januar 2020, gegen 23:10 Uhr, befuhr ein 60jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw MAN die K 130 aus Richtung Selbach kommend in Fahrtrichtung Wissen. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Traktor die Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf der schmalen Fahrbahn wurde der LKW von dem entgegenkommenden Traktor von der Fahrbahn nach rechts abgedrängt. Der LKW geriet auf den Seitenstreifen und rutschte in den Graben, kippte nach rechts und kam in einer schrägen Position zum Stehen. Hierbei entstand Sachschaden am Unterboden des Lkw. Der Lkw musste von einem Abschleppwagen und einem anderen Traktor aus dem Graben gezogen werden, bevor er seine Fahrt fortsetzen konnte. Der unbekannte Traktorfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei