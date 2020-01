Veröffentlicht am 20. Januar 2020 von wwa

KIRCHEN-WEHBACH – Tödlicher Verkehrsunfall mit Rollerfahrer in Kirchen-Wehbach – Am Sonntagabend, 19. Januar 2020, gegen 19:20 Uhr, befuhren ein 55jähriger Rollerfahrer und sein 21jähriger Sohn, jeweils mit eigenem Motorroller, die Koblenz-Olper-Straße in Kirchen-Wehbach. Aus ungeklärter Ursache kam der 55jährige von seiner Fahrbahn ab, fuhr auf die Gegenfahrbahn und stürzte.

Nach dem Sturz war er nicht mehr ansprechbar. Durch den sofort verständigten Notarzt wurden noch vor Ort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Trotz aller Versuche verstarb der Mann. Die Todesursache ist ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei