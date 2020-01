Veröffentlicht am 19. Januar 2020 von wwa

DIERDORF – Infostand der AfD in Dierdorf – Am Samstag, 25. Januar 2020, findet der erste Infostand der AfD im neuen Jahr in Dierdorf statt. Die Mitglieder der Partei informieren über das Grundsatzprogramm der AfD und freuen sich auf viele anregende Gespräche, spannende Themen, neue Anreize und interessante Diskussionen. Die Parteifreunde werden ab 10 Uhr auf dem Rondell des Marktplatzes präsent sein. Einen Überblick über die Aktivitäten der AfD in Neuwied gibt es im Internet unter www.afd-neuwied.de und auf Facebook unter www.facebook.com/afd.neuwied.