Veröffentlicht am 19. Januar 2020 von wwa

ASBACH – Regionalverband verlieh Prinzenorden an das Asbacher Prinzenpaar Asbacher Tollitäten – Gute gefüllt war das Bürgerhaus in Asbach als Matthias Ennenbach im Namen des Regionalverbandes Rhein-Sieg-Eifel die begehrten Prinzenorden des Dachverbandes an Seine Tollität Prinz Marcus I. von „Elferrat und Lenkrad“ und an Ihre Tollität Prinzessin Barbara I. „dat jecke Alebürjer Mädche“ verlieh. Geladen hatte der Club Gemötlichkeit Asbach 1901, der mit einem Spitzenprogramm seinen Gästen einen unvergesslichen närrischen Abend bot. Damit wurde man dem diesjährigen Sessionsmotto „Mir fiere et Levve – all zesamme“ mehr als nur gerecht.

Somit erhielten die Asbacher Tollitäten, die mit dem Bezirksvorsitzenden seit vielen Jahrzehnten beruflich und privat bekannt sind, den Prinzenorden des Verbandes. Dieser Orden besticht durch seine blumig-goldene Prägung und Form einschließlich aller Kreiswappen des Verbandes. Von den närrischen Regenten ist er nun ein Leben lang zu tragen und erinnert so an die Regentschaft.

Ennenbach bedankte sich für die Einladung und wünschte allen Jecken im Asbacher Land, der Verbandsgemeinde Asbach sowie im Landkreis Neuwied eine „lüstige“ und „jecke“ Kampagne. 3x Asbisch Alaaf!