Veröffentlicht am 18. Januar 2020

KREIS ALTENKIRCHEN – Die LandFrauen bieten für 2020 wieder ein umfangreiches Programm – „Ideale sind wie Sterne; man kann sie nicht erreichen, aber man kann sich an ihnen orientieren“. Mit den Worten von Carl Schurz beginnt das Grußwort der Vorsitzenden Gerlinde Eschemann im Jahresprogramm des LandFrauenverbandes Frischer Wind e. V. für das Jahr 2020. Mit Beginn des neuen Jahrzehnts hat sich auch das Gesicht des Jahresprogrammes geändert. Alle Aktivitäten wurden im Programm erstmals in kalendarischer Form zusammengestellt. Jeder Bezirk hat eine Farbe, die durchs ganze Jahr führt. Gesundheitskurse, Kreativ-, Strick und Kochkurse, Cocktailabende, verschiedene Betriebsbesichtigungen, informative Tages- und Mehrtagesfahrten bis hin zum Kinotag oder Party Rheinschiff sind nur ein Teil des breitgefächerten Angebotes, zu dem auch Nichtmitglieder recht herzlich willkommen sind.

In allen Bezirken finden Anfang des Jahres Mitgliederversammlungen mit Wahl des Vorstandes statt. Es ist schön, wenn sich Frauen finden, die sich in dem Verband ehrenamtlich engagieren möchten. Die diesjährige Studienfahrt nach Südengland/Cornwall an zwei Terminen im Mai ist bereits ausgebucht. Es besteht die Möglichkeit zum Eintrag über Warteliste unter reisen.landfrauenfrischerwind@t-online.de. Im Jahre 2021 wird eine Studienfahrt ins Nachbarland nach Polen angeboten. Die Rundreise führt über Breslau, Hirschberg/Riesengebirge, Krakau, Tschenstochau und weiter über Lodz nach Warschau und über Posen zurück. Besonders hinzuweisen ist auf den LandFrauenTag am 16. April 2020 im Kulturwerk Wissen. Naturnahes Gärtnern ist angesagt, bunt und lebendig, soll es sein, so können wir uns am Leben in unserem Garten erfreuen. Als Gast begrüßen wir SWR Moderatorin und Gartenspezialistin Heike Boomgaarden welche uns ihre Projekte und Ideen zum Gärtnern mit der Natur vorstellt. Karten sind in der Geschäftsstelle sowie bei allen Bezirksvorsitzenden zum Preis von 15,00 Euro erhältlich.

Der Deutsche LandFrauentag findet am 01. Juli in Essen statt. Unter dem Motto „LandFrauen zeigen Flagge“ treffen sich LandFrauen aus ganz Deutschland. Das Kartenkontingent ist begrenzt und nur noch wenige Restkarten erhältlich. Bitte wenden Sie sich rechtzeitig an die jeweilige Bezirksvorsitzende, um Karten anzufragen. Die jeweiligen Bezirke bieten eine Tagesfahrt zur Gruga-Halle an. Anlässlich des 70jährigen Jubiläums des LandFrauenverbandes Rheinhessen e. V. heißt es am 09. Oktober „Wein trifft Westerwald“ mit Westerwälder Käse und Rheinhessischem Wein. Es wird zu einer feierlichen Abendveranstaltung ins Bürgerhaus nach Berod eingeladen. Lassen Sie sich überraschen! Eintrittskarten sind bei der Geschäftsstelle und den Bezirksvorsitzenden zu erwerben. Selbstverständlich sind alle Eintrittskarten zu den jeweiligen Terminen als Geschenk hervorragend geeignet. Freuen Sie sich auf interessante Veranstaltungen! Die Programme wurden gemeinsam mit dem Mitgliedsausweis an alle Mitglieder verteilt. In verschiedenen Institutionen und Banken liegen sie auch öffentlich aus. Infos gibt es außerdem unter www.landfrauen-frischer-wind.de oder per Email unter landfrauen-frischer-wind@t-online.de – (heku) Foto Heike Kuchhäuser

Foto: (vl.): Nicola Hoffmann, Uta Räder, Heike Kuchhäuser, Gerlinde Eschemann, Renate Nadrowitz