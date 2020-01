Veröffentlicht am 18. Januar 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Doppelte Benefizfreuden beim Lions Club Rhein-Wied – Jetzt Karten für die Benefizkonzerte mit dem „Musikkorps der Bundeswehr“ und dem Gospelchor „n-joy“ sichern – Der Lions Club Rhein-Wied präsentiert im März gleich zwei großartige Benefizkonzerte im Kreis Neuwied. Zwei Benefizkonzerte, hinter der eine vereinte Idee steckt: „Wir helfen“.

Am Donnerstag, den 05. März 2020, um 19:30 Uhr gastiert das Musikkorps der Bundeswehr im Forum in Windhagen mit einer mitreißenden Orchestergala für Jung und Alt. Der Einlass ist ab 18:30 Uhr. Der Erlös kommt sozialen Einrichtungen in der unmittelbaren Umgebung und dem Sozialwerk der Bundeswehr zugute.

Am Samstag, den 21. März 2020, um 19:00 Uhr wird der „n-joy-Gospelchor“ aus Bad Honnef in der Wiedhalle in Roßbach/Wied ein internationales Programm aus Gospel, Soul, Pop, Film und Folklore darbieten. Der Einlass ist ab 18 Uhr. Der Erlös kommt dem Schulorchester der Deutschherrenschule, Realschule plus, in Waldbreitbach zugute und wird für die Beschaffung von Instrumenten und Notenmaterial dringend benötigt.

Kartenbestellungen sind ab sofort über die Homepage: https://www.lions.de/web/lc-rhein-wied/musikkorps-bundeswehr oder https://www.lions.de/web/lc-rhein-wied/gospelchor

(bitte das Formular ausfüllen) möglich. Karten sind zudem ab dem 20.02.2020 auch bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.