HELMENZEN – Der OMUS-CLUB präsentiert wieder zwei Sitzungen im Westerwälder Hof

Veröffentlicht am 18. Januar 2020 von wwa

HELMENZEN – Der OMUS-CLUB präsentiert: „Kommt Ihr Narren jung und alt, lasst euch verzaubern im OMUS-Märchenwald“ – Mit diesem Motto möchte der OMUS – CLUB Helmenzen in diesem Jahr wieder das Ergebnis vieler Proben und Vorbereitungen präsentieren. Der Countdown läuft.

Wenn die vom OMUS dann einmarschieren, haben sie nur noch eins im Sinn. Sie möchten das Publikum für ein paar Stunden märchenhaft verzaubern und es mit handgemachtem Karneval, Freude und Spaß bereiten. Lachen ist die beste Medizin und die verordnen sie, wenn der „Schatteninder“ nach dem „Dinner for two“ das „Wohnklo mit Kochnische“ besichtigt. Begleitet von „Let´s Dance“ und dem „Lewerwurscht-Song“ kommt Stimmung auf und sie hoffen, dass das Narrenvolk mit ihnen einen tollen Karnevalsabend feiert.

Neugierig geworden? – Na dann nix wie hin, zum Kartenvorverkauf am 01. Februar im Westerwälder-Hof in Helmenzen von 10.00 bis 13.00 Uhr und Karten sichern für die beiden Sitzungen am 14. und 21. Februar ab 19.11 Uhr. Vorverkauf auch telefonisch bei Iris Hausmann unter 02681/4667 möglich. Wenn dann der Schlachtruf, das dreifache Helmenzen ZACK-ZACK erschallt, geht’s los!