Veröffentlicht am 17. Januar 2020 von wwa

BETZDORF – Einbruch in einen Kindergarten in Betzdorf – Im Zeitraum von Mittwoch, 15. Januar 2020, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 16. Januar 2020, 07:00 Uhr brachen nicht bekannte Täter in den Waldorf-Kindergarten in der Struthofstraße 11 in Betzdorf ein, in dem sie ein Fenster zu einem Gruppenraum aufhebelten. Dort entwendeten sie Bargeld.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei