Veröffentlicht am 17. Januar 2020 von wwa

BETZDORF – Fahren ohne Fahrerlaubnis eines 15jährigen in Betzdorf – Ein 15jähriger Rollerfahrer flüchtete am Donnerstagabend, 16. Januar 2020, in Betzdorf, als er einer Polizeistreife wegen seiner zügigen Fahrweise auffiel. Bei der Verfolgung beschleunigte er seinen Mofaroller innerhalb der geschlossenen Ortschaft auf circa 100 km/h und schaffte es noch sein Kennzeichen hochzuklappen. Zu Spät, da die Beamten das Kennzeichen bereits abgelesen hatten. Anhand des Kennzeichens konnte der Beschuldigte ermittelt werden. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, da diese erst ab 16 Jahren erworben werden kann. Der manipulierte Roller wurde sichergestellt. Gegen den 15jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei