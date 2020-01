KIRCHEN – Auffahrunfall in Kirchen

Veröffentlicht am 17. Januar 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall in Kirchen – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 16. Januar 2020, in Kirchen-Wehbach entstand, so die Polizei, circa 8.000 Euro Sachschaden. Ein 40jähriger Mann befuhr mit einem Pkw die Koblenz-Olper-Straße aus Richtung Kirchen kommend in Richtung Freudenberg. In Höhe einer Fahrbahnverengung musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 53jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf. Der Pkw des 53jährigen wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei