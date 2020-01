Veröffentlicht am 17. Januar 2020 von wwa

NEUWIED-BLOCK – Mittelweg wird an Bahnüberführung halbseitig gesperrt – Baugrunduntersuchungen an der Bahnüberführung in Block – in Höhe der Einmündung der Engerser Landstraße in den Mittelweg – machen eine halbseitige Sperrung des Mittelwegs erforderlich, der so in einem kleinen Teil zur Einbahnstraße wird. Diese Sperrung gilt vom 27. bis 31. Januar. Für Verkehrsteilnehmer heißt das Folgendes: Wer von der Engerser Landstraße kommt und in den Mittelweg einbiegt, wird an der Arbeitsstelle vorbeigeführt; wer aus den anderen Straßen in Block kommt und in die Engerserer Landstraße einbiegen will, muss eine kleine Umleitung in Kauf nehmen – und zwar über die Heilsberger Straße und den Meerpfad. Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen.